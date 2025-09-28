Au apărut imaginile cu şpaga la plic primită de primarul unei localităţi din Teleorman. Ionel Neagu, primarul comunei Troianul, este acuzat de procurori că a primit peste 145 de mii de lei de la mai multe firme, între 2021 şi 2025.

În schimbul banilor, acorda preferenţial contracte de reabilitare a unor şcoli sau drumuri. Mita era dată chiar în biroul edilului, ascunsă în plic.

Ionel Neagu este cercetat acum sub control judiciar pentru luare de mită. La fel şi cinci dintre reprezentanţii firmelor care i-au dat şpagă.

