Video Lacul Herăstrău începe să fie golit. Cât va dura operaţiunea de consolidare a malurilor

De astăzi începe golirea Lacul Herăstrău pentru consolidarea malurilor. Autorităţile au descoperit că multe sunt în pericol de prăbușire, iar în unele locuri au apărut deja surpări. 

de Eduard Marin

la 02.06.2026 , 09:00
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Începând de astăzi autoritățile din București au demarat procesul de golire a Lacul Herăstrău, o măsură considerată urgentă din cauza stării critice a malurilor.

Reprezentanții Primăriei Capitalei avertizează că zona a devenit periculoasă, existând risc real de prăbușire, iar în unele locuri malurile sunt deja surpate.

Operațiunea de scădere a nivelului apei va dura până pe 8 iunie, moment în care utilajele vor putea intra în cuva lacului pentru lucrări de curățare și consolidare.  

Articolul continuă după reclamă

În paralel, fauna este protejată: rațele sunt relocate pe Lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați natural către alte bazine.

Autoritățile promit intervenții durabile, menite să reziste chiar și 100 de ani. Parcul Herăstrău, cel mai mare din Capitală, nu a mai beneficiat de lucrări majore de modernizare de zeci de ani, iar această intervenție vine într-un moment critic pentru siguranța publică. 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eduard Marin
Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

herastrau golire
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA secția militară
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA secția militară
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Lacul Herăstrău începe să fie golit. Cât va dura operaţiunea de consolidare a malurilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.