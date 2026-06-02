De astăzi începe golirea Lacul Herăstrău pentru consolidarea malurilor. Autorităţile au descoperit că multe sunt în pericol de prăbușire, iar în unele locuri au apărut deja surpări.

Începând de astăzi autoritățile din București au demarat procesul de golire a Lacul Herăstrău, o măsură considerată urgentă din cauza stării critice a malurilor.

Reprezentanții Primăriei Capitalei avertizează că zona a devenit periculoasă, existând risc real de prăbușire, iar în unele locuri malurile sunt deja surpate.

Operațiunea de scădere a nivelului apei va dura până pe 8 iunie, moment în care utilajele vor putea intra în cuva lacului pentru lucrări de curățare și consolidare.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, fauna este protejată: rațele sunt relocate pe Lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați natural către alte bazine.

Autoritățile promit intervenții durabile, menite să reziste chiar și 100 de ani. Parcul Herăstrău, cel mai mare din Capitală, nu a mai beneficiat de lucrări majore de modernizare de zeci de ani, iar această intervenție vine într-un moment critic pentru siguranța publică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eduard Marin Like Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰