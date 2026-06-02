Video Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
Un accident mai puţin obişnuit a avut loc în comuna Leorda din Botoşani. Un tânăr de 23 de ani a ajuns cu răni grave la spital, după ce a fost lovit de un tractor condus chiar de primarul localităţii. Edilul încerca să depăşească o maşină parcată pe marginea drumului, când utilajul folosit la erbicidat s-ar fi dezechilibrat.
Tractorul l-a acroşat apoi pe tânărul care încerca să traverseze strada, apoi a ieşit de pe şosea, a distrus poarta unei gospodării şi s-a oprit în interiorul unei locuinţe.
Din fericire, în casă nu se afla nimeni, astfel că nu au fost victime și acolo. O ambulanță a preluat pietonul și l-a adus la spital pentru investigații.
Tânărul s-a ales, însă, cu răni grave în zona capului şi a fost transportat la spital.
Polițiștii ajunși la fața locului au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Atât primarul, cat și victima, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage