Video Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă

Un accident mai puţin obişnuit a avut loc în comuna Leorda din Botoşani. Un tânăr de 23 de ani a ajuns cu răni grave la spital, după ce a fost lovit de un tractor condus chiar de primarul localităţii. Edilul încerca să depăşească o maşină parcată pe marginea drumului, când utilajul folosit la erbicidat s-ar fi dezechilibrat.

de Alexandra Paraschiv

la 02.06.2026 , 08:37
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Tractorul l-a acroşat apoi pe tânărul care încerca să traverseze strada, apoi a ieşit de pe şosea, a distrus poarta unei gospodării şi s-a oprit în interiorul unei locuinţe.

Din fericire, în casă nu se afla nimeni, astfel că nu au fost victime și acolo. O ambulanță a preluat pietonul și l-a adus la spital pentru investigații.

Tânărul s-a ales, însă, cu răni grave în zona capului şi a fost transportat la spital.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii ajunși la fața locului au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Atât primarul, cat și victima, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv Like

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

tractor accident primar leorda
Înapoi la Homepage
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA secția militară
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA secția militară
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.