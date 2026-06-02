Video O femeie a murit, iar un copil de 5 ani a fost grav rănit după ce au fost loviţi de tren
Tragedie în Ialomiţa! O femeie de 70 de ani a murit, iar un copil de cinci ani a fost grav rănit, după ce au fost loviți de un tren în timp ce traversau calea ferată. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, precum și un elicopter SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul femeii.
Copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Trenul, cu aproape 200 de pasageri la bord, circula pe ruta Constanța - București. Niciun pasager nu a avut nevoie de asistență medicală.
Autoritățile au mobilizat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița, precum și un elicopter SMURD Constanța.
La sosirea serviciilor de intervenție, femeia, în vârstă de 70 de ani, se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, aceasta a fost declarată decedată.
