Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după 4 ani de muncă în România: "Așa eram şi noi"

Un tânăr nepalez care a muncit patru ani în România a devenit viral pe TikTok după ce a postat momentul emoționant în care s-a întors acasă, la familia lui. Cu un singur geamantan roșu în mână și lacrimi în ochi, Bishal Bhattarai și-a revăzut soția și copilul mic pentru prima dată după ani de zile în care a fost nevoit să stea departe de ei.

Un tânăr din Nepal care a muncit patru ani în România a devenit viral pe TikTok după ce a postat momentul în care s-a întors acasă. Bishal Bhattarai și-a revăzut pentru prima dată soția și băiețelul de câțiva ani, rămas în grija rudelor, iar revederea emoţionantă a atins inimile celor ce înţeleg sacrificiul şi durerea de a fi departe de familie.

Filmarea a adunat deja peste 4 milioane de vizualizări, iar un al doilea clip, în care familia îl primește cu lacrimi și zâmbete, a depășit 300.000 de vizualizări.

"Vizită surpriză la familie în Nepal, după patru ani", a scris Bishal în descriere, alături de un simbol - steagul României.

Articolul continuă după reclamă

"Numai el știe ce bucurie are în suflet"

În imagini se vede cum bărbatul pășește emoționat spre locuința modestă a familiei sale, iar apoi își strânge copilul și soția în brațe. Reacția celor dragi a atins în suflet milioane de oameni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Ce bucurie în sufletul lui… numai el știe!"

"Acesta este cel mai prețios moment pentru orice muncitor plecat în străinătate și pentru familia lui."

"Eu mai am 6 zile până trăiesc și eu momentul acesta", au spus oamenii în comentarii.

Românii s-au regăsit în poveste

Mulți români au comentat, spunând că și-au amintit de anii 2000, când diaspora trăia aceleași clipe de dor și revedere.

"Parcă ne amintim și noi niște vremuri… Respectați acești oameni!"

"Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România, doar că în alte țări. Sper că îți merge bine în România și mă bucur că lucrezi aici - ești mereu binevenit și nu asculta oamenii frustrați care îți spun să rămâi acolo"

"Și el a vrut să-și schimbe viața, a avut vise și a muncit pentru a le împlini. A ales să plece departe pentru un trai mai bun, exact cum au făcut românii în Italia, Spania sau Anglia"

"România te respectă și te apreciază pentru munca și seriozitatea ta. România te consideră de-al nostru!", au scris oamenii în comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Povestea lui Bishal este și povestea a mii de muncitori străini care vin în România să-și întrețină familiile. Prețul muncii este mare: ani pierduți departe de copii, de părinți, de acasă. Pentru ei, fiecare revedere este o victorie. Iar imaginile cu Bishal, cu lacrimile soției și cu îmbrățișarea copilului, sunt dovada că dorul și sacrificiul dor mai tare decât orice oboseală.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰