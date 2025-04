"Trebuie să intervenim, să nu fim nepăsători. Orice lucru contează, pentru a ajuta persoana respectivă". Pe această premisă au mers doi poliţişti din localitatea Mărăcineni, judeţul Argeş.

Ei sunt Ionuţ şi Cosmin, iar datorită lor un bărbat de 67 de ani este încă în viaţă. Bărbatului i s-a făcut rău chiar în faţa benzinăriei în care se aflau cei doi. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum acesta se prăbuşeşte, iar în numai câteva secunde, poliţiştii ajung lângă el şi îi acordă primul ajutor.

"Am observat o persoană care s-a prăbuşit efectiv pe carosabil, m-am deplasat cât am putut de repede la persoană, i-am acordat sprijin, am pus-o într-o poziţie de siguranţă. Iniţial, persoana nu a fost conştientă, şi-a revenit după câteva momente", a povestit Ionuţ Avram, agent-şef principal al Serviciului Rutier Argeş.

Pe imagini se vede cum poliţistul se asigură că bărbatul este aşezat corespunzător şi că nu a suferit răni grave după cădere. În tot acest timp, colegul lui sună la 112 şi solicită de urgenţă intervenţia medicilor.

Bărbatul de 67 de ani avea probleme cardiace

"Din fericire, bărbatul şi-a revenit şi a fost preluat conştient de echipajul medical. Ne bucurăm că am putut interveni în cel mai scurt timp. În astfel de situaţii, pentru noi, viața unui om este prioritatea absolută", a declarat despre incident şi Cosmin Atodiresei, agent principal al Serviciului Rutier Argeş.

Se pare că bărbatul suferă de probleme cardiace, iar intervenţia rapidă a celor doi poliţişti a fost esenţială pentru evitarea unei tragedii.

"Prin intervenţia lor, colegii mei au făcut mai mult decât să îşi îndeplinească datoria. Au dat dovadă de empatie, umanitate şi devotament, faţă de viaţa unui om aflat în nevoie", a transmis Marius Rizea, Poliţia Argeş.

Cum acordăm primul ajutor

Întâmplarea aduce, din nou, în discuție, o veche problemă. Ce facem când suntem martorii unui astfel de incident și cum acordăm primul ajutor?

"Important este ca imediat să sunăm la 112, să spunem locația, starea victimei și, în niciun caz, să nu părăsim acea victimă. Dacă persoana respiră, e important să o punem în poziţia laterală de siguranţă, iar dacă persoana nu respiră să știm să acordăm primul ajutor sub forma de compresiuni toracice externe", a explicat sergentul major Nicoleta Văduva de la SMURD Argeş.

Bărbatul salvat este acum în stare bună. După o zi petrecută în spital pentru investigaţii, a fost externat.

