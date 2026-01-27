Clasament Superliga de fotbal, după 23 de etape: Craiova, Rapid şi Dinamo s-au distanţat

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, iar rezultatele înregistrate arată că avem acum o competiţie fragmentată.

Balul de luni seara a fost deschis de Oţelul Galaţi, formaţie care s-a impus fără drept de apel, 3-0, în confruntarea cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Totuşi, gălăţenii au riscat să piardă confruntarea la masa verde, având mari probleme cu nocturna.

Apoi, Rapid Bucureşti s-a impus, scor 2-1, pe terenul formaţiei UTA Arad. Partida a reprezentat debutul lui Olimpiu Moruţan în tricoul "vişiniilor", duelul fiind decis, în cele din urmă, tocmai de calitatea individuală mai bună a rapidiştilor.

În prealabil, în etapa a 23-a s-au mai jucat meciurile Metaloglobus Bucureşti - FC Argeş 0-2, AFC Hermannstadt - Dinamo Bucureşti 1-2, Universitatea Cluj - Unirea Slobozia 1-0, Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-0, Petrolul Ploieşti - Farul Constanţa 0-1, FCSB - CFR Cluj 1-4.

Analizând clasamentul, observăm că Universitatea Craiova, Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti s-au distanţat în fruntea ierarhiei din Superliga de fotbal. Singura care pare să mai poată ţine pasul cu cele trei, la momentul actual, este FC Argeş, formaţie care, cel puţin momentan, pare că şi-a consolidat măcar locul de play-off, alături de Oţelul Galaţi.

Deşi pe 5, FC Botoşani arată că suferă în startul acestui an calendaristic, în timp ce demonstraţia de forţă a celor de la CFR Cluj, împotriva campioanei, ne arată că ardelenii ar putea reintra în calcule pentru play-off. În schimb, situaţia FCSB-ului se complică tot mai mult, iar ultimele cinci clasate riscă să se autoelimine prematur din competiţie.

Clasament Superliga

1 CRAIOVA 23 13 7 3 43-20 46 puncte

2 RAPID 23 13 6 4 37-21 45 puncte

3 DINAMO 23 12 8 3 35-19 44 puncte

4 ARGEŞ 23 12 4 7 30-21 40 puncte

5 BOTOŞANI23 10 8 5 30-18 38 puncte

6 OŢELUL 23 10 6 7 35-19 36 puncte

7 U. CLUJ 23 10 6 7 27-20 36 puncte

8 UTA ARAD23 9 8 6 30-32 35 puncte

9 CFR CLUJ23 8 8 7 34-34 32 puncte

10 FARUL 23 8 7 8 28-26 31 puncte

11 FCSB 23 8 7 8 32-31 31 puncte

12 SLOBOZIA23 6 3 14 22-35 21 puncte

13 PETROLUL23 4 8 11 16-25 20 puncte

14 CSIKSZEREDA23 4 7 12 22-51 19 puncte

15 HERMANNSTADT23 2 8 13 19-38 14 puncte

16 METALOGLOBUS23 2 5 16 19-49 11 puncte

