Video Momentul în care o ambulanță este surprinsă mergând cu ușa deschisă, în timpul unei misiuni în Bistrița-Năsăud

Imagini surprinzătoare au fost surprinse pe o şosea din Bistrița-Năsăud. O ambulanţă aflată în misiune a fost filmată când circula cu o uşă din spate larg deschisă.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 14:25

Incidentul s-ar fi produs după ce autospeciala a trecut peste o denivelare, iar ușa s-a deschis brusc. Din fericire, în interior nu se afla niciun pacient.

Personalul din ambulanță a fost sesizat și a remediat problema temporar. Autospeciala care este în serviciu de mai bine de zece ani și are peste 700.000 de kilometri la bord urmează să fie verificată tehnic.

