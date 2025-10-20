Imagini surprinzătoare au fost surprinse pe o şosea din Bistrița-Năsăud. O ambulanţă aflată în misiune a fost filmată când circula cu o uşă din spate larg deschisă.

Incidentul s-ar fi produs după ce autospeciala a trecut peste o denivelare, iar ușa s-a deschis brusc. Din fericire, în interior nu se afla niciun pacient.

Personalul din ambulanță a fost sesizat și a remediat problema temporar. Autospeciala care este în serviciu de mai bine de zece ani și are peste 700.000 de kilometri la bord urmează să fie verificată tehnic.

