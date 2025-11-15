Trei persoane au fost rănite sâmbătă dimineața într-un accident grav produs pe DN 6, în localitatea Remetea Mare din județul Timiș. O ambulanță de transport dializă şi un maşină s-au ciocnit frontal, impactul oprind complet circulația pe ambele sensuri. Conducătorul autoturismului și doi pacienți aflați în ambulanță au fost transportați de urgență la spital.

Potrivit IPJ Timiș, mașina care s-a izbit de ambulanța privată era condusă de un bărbat de 58 de ani, transmite Mediafax.

"Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a intrat în coliziune cu o ambulanță privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani. În urma impactului, conducătorul de 58 de ani și cei doi pacienți din ambulanță au fost răniți și transportați la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani și de un bărbat de 77 de ani", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

