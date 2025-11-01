Accidentul din Maramureş, în urma căruia un bebeluş de 3 săptămâni a murit, a fost surpins de camera de bord a maşinii care a spulberat căruţa în care se afla copilul. În urma impactului, mai multe persoane, printre care și alți minori, au fost rănite.

În în cercarea de a depăşi un alt atelaj, căruţa în care se aflau patru copii şi părinţii lor a depăşit linia continuă şi intrat pe contrasnes. A fost spulberată de o maşină care circula cu peste 100 de kilometri la oră.

Accidentul a avut loc pe drumul județean D.J. 171, în zona localităţii Suciu de Jos.

Căruţa nu era semnalizată, iar şoferul nu a observat-o la timp.

Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului, însă conducătorul atelajului hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

