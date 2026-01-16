Video Momentul în care o femeie e agresată de un șofer, după ce i-a reproșat că a parcat pe spațiul verde
Scandal în Bacău, unde o femeie a fost ameninţată de un şofer după ce i-a reproşat acestuia că a parcat pe spaţiul verde.
Spiritele s-au încins atât de tare încât femeia spune că ar fi fost lovită de şoferul care a înjurat-o şi a ameninţat-o.
Femeia a sunat la 112 şi ulterior a depus plângere la poliţie. S-a deschis o anchetă, iar acum se fac cercetări pentru ameninţări şi alte violenţe.
