Video Momentul în care o mașină e spulberată la ieșirea dintr-o parcare, în Suceava. Un pieton e doborât pe trotuar
Un accident şocant a avut loc în această seară la ieşirea din Suceava şi a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă.
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum şoferul unei maşini iese dintr-o parcare fără să se asigure şi este spulberat de un autoturism care circulă în viteză, chiar la ieşirea din Suceava.
Un pieton aflat pe trotuar este lovit şi doborât la pământ. Din fericire, la final, omul se ridică singur de pe jos.
Cei doi şoferi, un băiat şi o fată, ambii de 21 de ani, au ajuns la spital cu diferite traumatisme, dar sunt stabili şi conştienţi.
