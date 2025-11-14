Un accident şocant a avut loc în această seară la ieşirea din Suceava şi a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum şoferul unei maşini iese dintr-o parcare fără să se asigure şi este spulberat de un autoturism care circulă în viteză, chiar la ieşirea din Suceava.

Un pieton aflat pe trotuar este lovit şi doborât la pământ. Din fericire, la final, omul se ridică singur de pe jos.

Cei doi şoferi, un băiat şi o fată, ambii de 21 de ani, au ajuns la spital cu diferite traumatisme, dar sunt stabili şi conştienţi.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰