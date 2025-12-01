Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung la Alba Iulia, unde a sosit pentru a participa la parada militară de Ziua Națională, scrie News.ro. Mai mulți suveraniști prezenți la eveniment i-au cerut demisia, într-un context marcat de măsuri de securitate fără precedent, cu controale corporale și acces restricționat în zona oficială.

În momentul în care maşina primului ministru a ajuns în centrul municipiului Alba Iulia, participanţii la paradă l-au întâmpinat cu un val de huiduieli. În plus, cei care se află la Alba Iulia au cerut demisia prim-ministrului.

Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro notează că au fost luate măsuri de securitate fără precedent, luni, la parada militară de la Alba Iulia.

Conform sursei citate, persoanele care au intrat în Parcul Unirii, pentru a ajunge în zona unde are loc parada militară, au fost supuse, fără excepţie, unui control corporal.

Accesul către parc a fost îngrădit cu garduri de protecţie, în zona care duce aproape de tribuna oficială destinată politicienilor şi clericilor.

Şi Nicuşor Dan a fost huiduit la Alba Iulia

Oamenii prezenţi luni, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României la Alba Iulia au huiduit, din nou, în momentul în care, în cadrul ceremoniilor oficiale, a fost depusă o coroană de flori din partea preşedintelui României.

"Se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa, domnul Nicuşor Dan", a fost anunţul care a provocat huiduieli, luni, la Alba Iulia.

Din mulţime s-au auzit nu doar huiduieli şi fluierături, ci şi invective precum "Trădătorul" sau "Ruşine!".

Incidentul a avut loc înainte de parada militară, la ceremonia militară de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul "Marii Uniri", eveniment la care au luat parte militari ai Batalionului 136 Geniu "Apulum" care au constituit detaşamentul de onoare.

