UNTOLD Festival 2026: când cântă Sting, Lewis Capaldi și Martin Garrix

Organizatorii UNTOLD Festival au făcut public miercuri programul principalilor artiști care vor urca pe scena festivalului de la Cluj-Napoca, eveniment ce va avea loc în perioada 6-9 august, potrivit Agerpres.

"Un nou val de artişti se alătură la Mainstage, Alchemy, Galaxy şi DayDreaming printre care: Denzel Curry, GORDO, Shimza, Pendulum şi mulţi alţii completează lineup-ul festivalului. UNTOLD anunţă programul pe zile pentru cea de-a unsprezecea ediţie, iar headlinerii festivalului vor susţine concerte memorabile după cum urmează: joi, 6 august, legendarul STING va urca pe Mainstage alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix şi Smiley. Tot joi, la Galaxy, Carl Cox revine la UNTOLD, la Alchemy, fanii se vor întâlni cu Gramatik, Grasu XXL, Marko Glass ft. Bvcovia, iar la Daydreaming, Whomadewho Hybrid DJ Set", se arată într-un comunicat trimis de organizatori.

Potrivit sursei citate, pe 7 august, superstarul Zara Larsson va aduce cele mai cunoscute hituri care au devenit virale în întreaga lume pe Mainstage, iar Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso şi Puya vor prezenta show-uri memorabile în cea de-a doua zi a festivalului.

La Galaxy, Gordo şi Maceo Plex vin cu seturi speciale, la Alchemy, publicul urban se va întâlni cu Pendulum, Paraziţii şi Erika Isac, iar la Daydreaming, fanii se vor distra până la răsărit cu Sebastien Leger şi Mano Le Tough.

Premieră în România: concert Lewis Capaldi la UNTOLD Festival

Cea de-a treia zi de UNTOLD va continua cu o premieră în România: concert Lewis Capaldi la Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies şi MESTIZA. Scena Galaxy va include super artişti precum Holy Priest, Mau P şi Joseph Capriati.

Denzel Curry vine pentru prima dată la UNTOLD la scena Alchemy, iar show-urile Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ştefan şi Albert NBN vor completa o seară spectaculoasă de festival.

La Daydreaming, Rampue şi Shimza vor încheia cea de-a treia zi de UNTOLD.

Duminică, pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy, fanii tehno se vor întâlni cu MRAK, Jamie Jones şi Sara Landry. La Alchemy, iubitorii de urban se vor bucura de show-urile Andy C, Şatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca şi Rava, iar la Daydreaming, fanii vor dansa până la închiderea festivalului pe muzica lui Jan Blomqvist şi Major League DJZ.

În următoarea perioadă, UNTOLD va anunţa şi alţi artişti la toate aceste scene, dar şi pentru scenele Time, Tram, Retro, precum şi show-uri surpriză.

