A murit Aurelian-Octav Popa, maestru al clarinetului şi personalitate marcantă a muzicii româneşti

Clarinetistul, compozitorul și dirijorul Aurelian-Octav Popa, una dintre figurile emblematice ale muzicii romanești, a murit la vârsta de 88 de ani, anunță Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

"Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România regretă plecarea la cele veșnice a eminentului artist Aurelian-Octav Popa, personalitate marcantă a vieții muzicale românești, clarinetist, compozitor și dirijor. (...) UCIMR transmite sincere condoleanțe familiei, colegilor, discipolilor și tuturor celor care l-au cunoscut și admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis UCIMR pe Facebook.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al artistului va fi depus, miercuri, de la ora 15:00, la capela Bisericii Boteanu, slujba de înmormântare urmând să aibă loc joi, de la ora 13:00, la Cimitirul Ghencea Civil.

De-a lungul unei cariere impresionante, Aurelian-Octav Popa a fost solist instrumentist al Filarmonicii "George Enescu", dirijor al Filarmonicii "Marea Neagră" din Constanța și unul dintre cei mai importanți interpreți români ai repertoriului modern și contemporan pentru clarinet.

Aurelian-Octav Popa a obținut, de-a lungul timpului, numeroase premii la Praga, Budapesta, Birmingham, Utrecht și Geneva, contribuind decisiv la afirmarea școlii românești de interpretare pe marile scene ale lumii. Prin talentul, rigoarea și generozitatea sa artistică, a inspirat generații de muzicieni și a lăsat o amprentă profundă asupra culturii române.

Marilena Rotaru, realizatoare tv și scriitoare, deplânge moartea apreciatului artist, "un om cald, excesiv de modest, cu o vastă cultură".

"S-a suit la stele clarinetistul și dirijorul Aurelian Octav Popa. 20 de ani a fost o prezență constantă în emisiunile și spectacolele mele de muzică și poezie. Îi datorez interviul cu Celibidache. El m-a dus în fața maestrului și recomandarea lui a contat pentru Celibidache. 'Știi tu cine te-a adus la mine? Omul ăsta este cel mai mare dintre toți suflătorii acestei lumi. Clarinetiști, flautiști... E peste Jean Pierre Rampal, flautistul, care era cel mai mare până l-am auzit pe el...' A fost cu orchestra sa în spectacolul Centenarului Cellei Delavrancea și în cel de la 101 ani, în toate spectacolele pe care le-am realizat la Ateneul Român. La trecerea dintre milenii, în vara lui 2000 l-am întâlnit la Los Angeles unde alături de Ion Caramitru, Valeria Seciu și Ovidiu Iuliu Moldovan ofereau comunității românești un spectacol Eminescu. Acum afișul acelui spectacol este în Cer", a scris, pe aceeași rețea socială, Marilena Rotaru.

Istoricul și politologul Stejărel Olaru regretă de asemenea "plecarea dintre noi" a cunoscutului artist.

"A plecat dintre noi clarinetistul, compozitorul și dirijorul Aurelian-Octav Popa. A cântat la clarinet ca nimeni altul, având o tehnică impecabilă și o expresivitate atât de bogată, încât se spune că transforma clarinetul într-un instrument simfonic, exprimând tot felul de emoții, de la lirism delicat până la dramatism intens. Dintre muzicienii români, Sergiu Celibidache pe el l-a iubit și apreciat cel mai mult, chiar dacă cei doi - firi la fel de încăpățânate și orgolioase - s-au mai certat uneori. (...) L-am cunoscut în vara anului 2024, introdus de Paul Cozighian la soții Popa, care m-au primit bucuroși în locuința lor. Maestrul Popa, pe atunci având vreo 87 de ani, era pus pe glume și nu a lăsat clarinetul din mână. Paul a fost inspirat să filmeze câteva minute. Să-ți fie țărâna ușoară, Maestre!", a rememorat istoricul Stejărel Olaru.

