Momente de panică, miercuri, într-o parcare din Orăştie, judeţul Hunedoara. Un incendiu pornit de la o maşină din care s-a scurs carburantul a cuprins cu repeziciune alte două autoturisme.

Pe imaginile filmate de o cameră de supraveghere se observă cum focul ar fi izbucnit deodată, de la rezervorul unei maşini care ieşea din parcare.

A fost nevoie doar de o clipă ca flăcările să se extindă la alte două maşini aflate în apropiere.

Din fericire, pompierii au reuşit să stingă focul fără să se producă vreo tragedie. Însă, proprietara uneia dintre maşini a suferit un atac de panică şi a fost dusă la spital.

"Incendiul, izbucnit de la un autovehicul care părăsea parcarea, s-a extins cu repeziciune la o autoutilitară și la un alt autoturism, care staționau. Misiunea de localizare și lichidare a fost complicată și dificilă din cauza pericolului de explozie a rezervoarelor de carburant ale autovehiculelor implicate.

În timpul evenimentului, o femeie, proprietara unuia dintre autoturisme, a suferit un atac de panică, fiindu-i acordată asistență medicală și transportată la spital de către echipajul SMURD", a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Autorităţile urmează să stabilească acum cauza exactă a producerii incendiului.

