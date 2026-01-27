Antena Meniu Search
Bărbat de 54 de ani, reţinut pentru că a violat o fetiţă de 12 ani. Agresorul, un apropiat al familiei

Un bărbat de 54 de ani, din Orăştie, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi violat o fetiţă de 12 ani, din localitate, suspectul fiind un apropiat al familiei victimei, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

27.01.2026 , 15:54
Suspectul va fi prezentat, marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie, în cauză poliţiştii întocmind un dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de viol asupra unui minor, potrivit Agerpres.

Incidentul a fost anunţat luni seara la numărul de urgenţă 112 de către mama fetiţei, care a relatat că fiica ei ar fi fost constrânsă să întreţină un raport sexual cu bărbatul de 54 de ani.

Potrivit celor sesizate, fapta s-ar fi petrecut în aceeaşi zi, bărbatul fiind un apropiat al familiei.

Ca urmare a probatoriului, poliţiştii au luat măsura reţinerii suspectului pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptei.

