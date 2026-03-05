Cod galben de vânt în mai multe regiuni din ţară. Cum va fi vremea în Bucureşti

Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureşti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.

În intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00 sunt prognozate intensificări ale vântului. "Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40...45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul şi centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60...65 km/h", conform ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, în Moldova şi nordul Dobrogei. "În intervalul menţionat, în Moldova şi în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h", precizează ANM.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Intervalul 05.03.2026 Ora 11:00 - 06.03.2026 Ora 08:00

Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Intervalul 06.03.2026 Ora 08:00 - 06.03.2026 Ora 20:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade.

