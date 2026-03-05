Antena Meniu Search
Indice BET, 5 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de joi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de joi, 5 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 11:05
Rulajul BVB se cifra la 18,3 milioane de lei (3,6 milioane de euro), după 35 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii, consemna un avans de 1,34%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, înregistra o creştere de 1,31%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în creştere cu 1,27%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, se aprecia cu 1,07%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra un avans de 0,76%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o creştere de 1,19%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în urcare cu 0,64%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor se înregistrau la Rompetrol Rafinare (+6,14%), Romcab (+4,76%) şi Arobs Transilvania Software (+2,44%).

Pe de altă parte, în scădere erau titlurile Carbochim (-1,38%), Bittnet Systems (-0,94%) şi Erste Group Bank AG (-0,79%).

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

