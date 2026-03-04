Fotbalistul Kader Keita de la Rapid a fost prins cu o intrare criminală în afara terenului. Sportivul de 25 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Acum, de pe gazon, mijlocașul a intrat direct în prelungirile unui scandal care l-ar putea costa 7 ani de închisoare. Se întorcea de la slujba de Ramadan, după o noapte în care nu ar fi dormit deloc. Victima este în comă la spital, cu fracturi și traumatisme grave. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Femeia de 67 de ani traversează până la jumătatea șoselei. Rămâne pe loc o secundă. O dubă trece în viteză prin fața ei, fără să îi acorde prioritate. Se simte în siguranță și înaintează pe zebră. E momentul în care mașina fotbalistului de la Rapid o lovește în plin. Victima este aruncată pe asfalt și târâtă câțiva metri. Mai mulți martori se opresc și sună la 112.

Mijlocașul Rapidului, Kader Keita, nu a mai așteptat sosirea medicilor, s-a urcat în mașină și a plecat acasă, în cartierul Pipera.

"S-a oprit, a verificat persoana, nu vorbește română, a oprit o mașină, două de pe stradă, s-a chemat ambulanță. [...] Înțeleg că probabil s-a panicat, a plecat", a spus Victor Angelescu, acționar Rapid București.

Fotbalistul, ridicat de acasă de poliţişti

Femeia a ajuns la spital cu fracturi la umăr, gambă și bazin. Le-a spus medicilor că nu-și aduce aminte nimic și că cel mai probabil a căzut. Doctorii și-au dat seama ce pățise și au anunțat poliția. Au refăcut filmul accidentului și așa au ajuns la fotbalistul de 25 de ani. L-au ridicat de acasă. Noaptea și-a petrecut-o în arest.

"Nu cred că au existat cazuri în care cei care au comis accidente să fugă și să nu fie depistați. […] Este o formă de a comite o nouă infracțiune față de situația anterioară și își agravează situația", a spus Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

"Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației", se arată în comunicatul FC Rapid București.

Jucătorul a fost sfătuit de club să colaboreze cu anchetatorii. Cu o seară înainte de accident, jucase în meciul de la Slobozia. Ajunsese înapoi în București după miezul nopții. Și-ar fi luat mașina de la baza de antrenament și s-a dus acasă. După trei-patru ore era la moschee, la rugăciune.

Cine este Kader Keita

Cotat la aproape 2 milioane de euro, Kader Keita a ajuns în curtea Rapidului vara trecută, pentru 300 de mii de euro. Era în România din 2024, la CFR Cluj. Fotbalistul ivorian povestea într-un interviu că a copilărit în Paris, iar viața n-a fost mereu fair-play.

"Poliția venea mereu să verifice dacă s-a întâmplat ceva. Dacă făceai o greșeală, te luau. [...] Am mulți prieteni care au făcut greșeli și care au ajuns la închisoare", povestea fotbalistul Kader Keita.

Pentru că a lovit-o pe femeie și a fugit de la locul accidentului, jucătorul Rapidului riscă între 2 și 7 ani de închisoare. Victima are nevoie de cel puțin patru luni de îngrijiri medicale.

