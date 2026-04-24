În Neamț, o misiune care trebuia să fie de rutină s-a transformat într-un schimb de focuri mortal. După runde de tensiune și negocieri la limită, un bărbat de 37 de ani, baricadat în propria casă și înarmat cu două arme de vânătoare, a fost împușcat de trupele speciale, după ce ar fi tras primul foc asupra polițiștilor. Totul a degenerat în momentul în care polițiștii au mers să-l anunțe că nu mai are voie să se apropie de soția sa și de cele trei fiice, plecate de acasă.

Intervenţia în forţă a luptătorilor SAS a durat mai puţin de trei minute. În liniștea nopții, trupele speciale au pus la pământ un bărbat de 37 de ani, baricadat în casă, înarmat și complet scăpat de sub control.

Poliţiştii au mers să-i înmâneze ordinele de protecție față de soție, socri și cele trei fiice. Îi ameninţase pe toţi cu moartea cu câteva ore mai devreme. Nu accepta ideea că partenera lui plecase de acasă și își dorea divorțul.

Bărbatul deţinea armele de vânătoare legal. Poliţiştii au găsit în locuinţă o carabină şi o pușcă de vânătoare. În trecut, i-au fost confiscate după ce a fost anchetat într-un dosar penal pentru că a fost prins băut la volan. După numai o lună le-a primit înapoi. În schimbul de focuri cu trupele speciale a fost rănit şi a murit mai târziu din cauza rănilor.

"Niciodată n-am zis că el o să ajungă la aşa ceva. Am auzit un zgomot, un foc de armă. Cum să nu mă sperie", a spus o vecină.

Polițiștii s-au întors la locul confruntării, acasă la bărbat, pentru a ridica noi probe. Acolo încă se văd urmele atacului armat. O gaură într-un geam, provocată de unul dintre gloanțe, stă mărturie schimbului de focuri dintre suspect și luptătorii SAS.

"Aceştia şi-au declinat clar şi repetat calitatea, au efectuat somaţia legală şi au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somaţiei", a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamț.

Specialiștii confirmă: în astfel de situații, protocolul se activează în fracțiuni de secundă. Viaţa agenţilor are prioritate în faţa vieţii agresorului.

"Protocolul a fost respectat, în sensul că în momentul în care agresorul a deschis focul faţă de forţele de aplicare a legii aceştia au ripostat. Trebuie să conştientizăm: viaţa luptătorilor, nu ipotetic, ci concret, a fost pusă în pericol", a explicat Paul Herinean, psiholog profiler.

Intervenţia din Neamț vine după o serie de misiuni ale polițiștilor care au atras atenția publică. Pe de o parte, au fost cazuri în care autoritățile au fost acuzate că au intervenit fără fermitate când suspecții erau violenți, în timp ce în alte cazuri, măsurile au fost mult prea drastice.

