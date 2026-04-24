Un conflict spontan între doi șoferi s-a încheiat violent, după ce unul dintre bărbați a fost înjunghiat. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc vineri după-amiază într-o stație GPL din Sectorul 6 al Capitalei.

Conflict violent într-o staţie GPL din Capitală. Un şofer a fost înjunghiat de un taximetrist

Un bărbat a oprit pentru a-și alimenta autoturismul, iar în spatele său se aflau și alte mașini. Un taximetrist care aștepta la rând ar fi devenit nerăbdător și ar fi început un schimb de replici cu acesta.

După finalizarea alimentării, bărbatul s-a deplasat la casierie, unde ar mai fi întârziat, întrucât a achiziționat și alte produse. La întoarcerea către autoturism, conflictul verbal a continuat, moment în care taximetristul a coborât din mașină.

Observând că acesta ar avea un obiect în mână, bărbatul ar fi încercat să îl îndepărteze, context în care taximetristul l-ar fi înțepat la nivelul coapsei.

Articolul continuă după reclamă

"La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16:45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată. Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbați care se aflau în stația GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înțepat cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani", spune Poliția într-un comunicat.

Șoferul înjunghiat a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale suplimentare.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la sediul subunității, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰