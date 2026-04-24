Marinela din Spania caută muncitori la vie: "E o muncă super uşoară". Câţi bani se câştigă

Andrea Marinela, o româncă stabilită în Spania, caută oameni pentru munca la vie și oferă 12,50 euro pe oră, descriind activitatea drept "super ușoară", potrivit presei spaniole.

Tânăra româncă din Albacete a publicat pe TikTok un videoclip în care oferă detalii despre ofertă, într-un context în care sectorul agricol din Spania se confruntă cu o criză acută de forță de muncă.

Potrivit organizațiilor agricole, precum ASAJA, situația din sectorul primar este "critică". Deși recent a fost aprobată regularizarea a aproximativ 500.000 de migranți, aceasta este considerată doar o "soluție temporară". Îmbătrânirea forței de muncă și lipsa de interes a tinerilor pentru agricultură au dus la un dezechilibru major între cerere și ofertă, conform datelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), scrie El Espanol.

În acest context, Andrea Marinela a atras atenția pe rețelele sociale, unde videoclipul său a strâns mii de vizualizări. Ea caută persoane pentru a îndepărta lăstarii neproductivi ai viței-de-vie și oferă un salariu de "12,50 euro pe oră".

"Suntem doar cinci și uitați-vă câte viță de vie avem", spune tânăra, menţionând dimensiunea mare a terenului și lipsa personalului.

Problema nu este întâmplătoare: Castilla-La Mancha este cea mai mare regiune viticolă din lume, cu peste 437.000 de hectare cultivate cu viță-de-vie, dintre care aproximativ 82.000 se află doar în provincia Albacete.

Munca propusă este una sezonieră și constă în rărirea lăstarilor, o practică manuală care presupune îndepărtarea celor inutili sau poziționați necorespunzător, pentru ca planta să nu irosească energie. Activitatea are loc primăvara, înainte de înflorirea viței-de-vie.

Andrea descrie această muncă drept "super ușoară" și precizează că singura cerință este deținerea documentelor necesare pentru angajare: "Avem nevoie de oameni cu acte".

Totuși, oferta nu include cazare pentru muncitorii sezonieri. "Nu avem case, nu avem chirii pentru atât de mulți oameni", explică ea, evidențiind o altă problemă majoră din agricultură, lipsa locuințelor pentru lucrători.

Nu este prima dată când tânăra semnalează deficitul de personal din acest sector. În alte videoclipuri, ea s-a prezentat ca muncitoare cu experiență în campanii agricole, precum recoltarea usturoiului sau toaletarea fisticului. Într-un clip devenit viral, cu milioane de vizualizări, Andrea căuta "30 sau 40 de persoane" pentru tăierea fisticului în Albacete, oferind același salariu de 12,50 euro pe oră.

În prezent, agricultura din Castilla-La Mancha depinde în mare măsură de forța de muncă străină: potrivit unui raport UGT, unul din trei locuri de muncă din mediul rural este ocupat de un muncitor migrant.

