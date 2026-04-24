Un bărbat de 37 de ani din comuna Hangu, judeţul Neamț, a fost împușcat mortal de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce a deschis focul asupra acestora în momentul în care au ajuns la domiciliul său pentru a pune în aplicare trei ordine de protecție provizorii. Potrivit surselor Observator, la momentul intervenției, polițiștii au emis ordine de protecție pentru soția bărbatului și părinții acesteia. Întrucât suspectul nu se afla la domiciliu, forțele de ordine, împreună cu luptători SAS, s-au deplasat la imobilul acestuia, situat în apropiere, pentru a-i aduce la cunoștință măsurile dispuse prin ordin. În același timp, un alt echipaj de poliție a rămas alături de soție, de cei trei copii minori și de părinții acesteia, pentru a asigura protecția lor și a preveni orice posibil risc în cazul în care bărbatul ar fi revenit la locuință.

Inspectoratul Judeţean de poliţie Neamţ a informat, vineri, că la data de 23 aprilie, ora 21.14, poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Hangu, despre faptul că ginerele său, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, a adresat ameninţări de natură a le pune în pericol viaţa, atât ei, cât şi soţului şi fiicei acesteia, dacă soţia acestuia şi cei trei copii minori nu revin la locuinţa de domiciliu.

Polițiștii au emis ordine de protecție pentru soția bărbatului și părinții acesteia

Potrivit IPJ Neamţ, a fost completat formularul de evaluare al riscului, rezultând risc iminent, motiv pentru care au fost emise trei ordine de protecţie provizorii.

Totodată, poliţiştii au constatat, în urma verificărilor, că bărbatul este deţinător legal de arme de vânătoare.

"Poliţiştii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Neamţ au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoştinţă dispoziţiile ordinelor de protecţie provizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeaşi localitate, până la uşa de acces a imobilului. În momentul în care aceştia au solicitat deschiderea uşii imobilului, împreună cu somaţia legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamţ. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit", precizează IPJ Neamţ.

La faţa locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, din nefericire fiind declarat decesul bărbatului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ despre situaţia creată., adaugă aceeaşi sursă.

IPJ Neamţ menţionează că poliţiştii au intervenit în condiţiile legii, cu respectarea condiţiilor referitoare la uzul de armă. Astfel, potrivit sursei citate, aceştia "şi-au declinat clar" şi repetat calitatea, au efectuat somaţia legală şi au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somaţiei şi le-a pus în pericol iminent viaţa prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare.

"Armele deţinute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62x51) şi puşcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate şi pregătite la momentul anunţării de către poliţişti a intenţiei de a pătrunde în imobil. Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, poliţiştii au solicitat urgent asistenţă medicală şi au anunţat procurorul din cadrul unităţii de parchet competente", mai arată IPJ Neamţ.

Reacţia Europol

Reprezentanţii Sindicatul Europol subliniază că intervenţia s-a desfăşurat într-un context extrem de periculos, în care viaţa poliţiştilor a fost pusă în pericol.

"Niciun poliţist nu îşi doreşte să ajungă în situaţia de a lua viaţa unei persoane. Din păcate, în Neamţ, un bărbat orbit de furie din cauza problemelor familiale a fost dispus să îşi folosească arma de vânătoare împotriva poliţiştilor. Poliţiştii s-au prezentat la locuinţa acestuia după ce bărbatul şi-a ameninţat cu moartea membrii familiei, fiind emise trei ordine de protecţie provizorii. Prin aceste imagini se poate vedea de ce fiecare intervenţie implică un risc. Niciodată nu poţi şti care sunt intenţiile persoanei cu care interacţionezi", au transmis reprezentanţii sindicatului.

Aceştia au arătat că, deşi intervenţia a fost una conform procedurilor, deznodământul este unul tragic.

"Deşi vorbim despre o intervenţie exemplară din partea poliţiştilor, este tragic că bărbatul a folosit arma de vânătoare cu muniţie letală, asumându-şi că poate fi împuşcat", au mai precizat reprezentanţii Europol.

