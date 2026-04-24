Un bărbat de 37 de ani din Neamţ, care a ameninţat că îşi omoară familia, a fost ucis de mascaţi după ce el a fost cel care a deschis focul asupra lor. Luptătorii de la Trupele Speciale veniseră să-i spună că nu mai are voie să se apropie de soţie şi de socri. A urmat însă un schimb de focuri într-o intervenţie în forţă care a durat mai puţin de trei minute. Deşi era cunoscut că are probleme cu alcoolul, individul avea dreptul legal de a deţine arme de vânătoare.

Este începutul unei intervenţii pe care o vedem numai în filmele de acţiune. Luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale au intrat în curte şi s-au oprit în faţa uşii, unde l-au somat pe bărbatul de 37 de ani. Individul era însă pregătit. Înarmat cu o carabină şi o puşcă de vânătoare, a refuzat să colaboreze. Ba chiar în timpul negocierilor, a tras primul în mascaţi, după doar 30 de secunde. În tot acest timp, luptătorii au stat cu ochii pe ferestre ca bărbatul să nu-i atace prin surprindere sau să fugă. Până când au decis să intervină în forţă.

Bărbatul era deţinător legal de arme de vânătoare

Este finalul unei intervenţii de nici trei minute, în urma căreia bărbatul de 37 de ani nu a supravieţuit. Mascaţii au înconjurat casa lui din Hangu, judeţul Neamţ, după un apel la 112. Soacra lui a cerut ajutor după ce individul a ameninţat întreaga familie. Soţia lui plecase la părinţi chiar înainte de Paşte, împreună cu cele trei fetiţe, iar bărbatul insista să se întoarcă la el. Poliţiştii veniseră să-l înştiinţeze că are ordin de restricţie. De altfel, bărbatul a rămas, pentru scurt timp, fără arme în 2023 tocmai pentru că a fost prins beat la volan. În prezent, individul era deţinător legal de arme de vânătoare.

Politistii s-au întors la locul confruntării, acasă la bărbat, pentru a ridica noi probe. Urmele atacului armat încă se văd: o gaură într-un geam provocată de unul dintre gloanţe stă mărturie schimbului de focuri dintre suspect şi luptătorii SAS. Schimbul de focuri vine după mai multe intervenţii ale poliţiştilor care au atras atenţia publică. Pe de o parte, au fost cazuri în care autorităţile au fost acuzate că au intervenit fără forţă când suspecţii erau violenţi, în timp ce în alte situaţii, măsurile luate au fost prea drastice.

