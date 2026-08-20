S-au derulat scene de coşmar într-o benzinărie din Târgu-Jiu. Un conflict mai vechi între trei bărbați a degenerat într-un atac cu o macetă. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum doi indivizi stau la masă în interiorul staţiei de carburanţi şi îşi aşteaptă inamicul.

În momentul în care bărbatul deschide uşa, unul dintre aceştia se ridică, iar de sub haorac scoate o macetă. Disperat, cel vizat dă un pas înapoi şi blochează uşa cu piciorul. Atacatorul nu se opreşte, sparge cu arma albă geamul şi încearcă să îşi ducă la bun sfârşit planul.

"La data de 19 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unei stații de carburant din municipiul Târgu Jiu, a avut loc un incident în care au fost implicate trei persoane. Polițiștii au procedat la identificarea celor trei persoane și le-au condus la sediul poliției, în vederea efectuării verificărilor și stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că, în timp ce doi bărbați se aflau la o masa din incinta stației de carburant, un alt bărbat ar fi încercat să pătrundă în interior, moment în care unul dintre cei doi aflați la masă s-ar fi ridicat și ar fi aruncat un obiect în direcția acestuia, spărgând geamul ușii de acces. În cauză, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun", a transmis IPJ Gorj.

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Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar între cei trei există un conflict mai vechi pe care nu au reuşit să-l rezolve încă.

Cu toţii au ajuns în cele din urmă la secţia de poliţie, acolo unde au dat declaraţii.