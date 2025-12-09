Industria care face concedieri masive. Sute de români rămân fără loc de muncă înainte de Crăciun

Cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, sute de români au aflat că vor rămâne fără loc de muncă. O cunoscută companie din industria de componente auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din Timişoara a anunțat concedieri în masă. Vorbim despre peste 600 de posturi care vor fi desființate în mai multe unităţi de lucru din țară.

641 de oameni din Sibiu, Iași, dar și din Timișoara sunt chemați în această perioadă, rând pe rând, la ședințe individuale ca să li se transmită că posturile lor dispar. Concedierile vin pe fondul unui an extrem de dificil în industria auto, cu comenzi în scădere și divizii întregi din sector pregătite să fie scoase la vânzare.

Compania își explică decizia ca parte a unui plan global de optimizare a unor operațiuni și de reorientare strategică. Inspectoratul teritorial de muncă Timiș spune că a primit, până acum, din partea acestui angajator două solicitări privind disponibilizările colective care vor fi făcute în două etape. Oamenii au fost anunțați că vor primi și plăți compensatorii, plăți acordate în funcție de vechimea în companie, de vârstă și dacă fac parte sau nu dintr-o categorie vulnerabilă.

La nivelul județului Timiș sunt 37 de angajatori care au anunțat că vor opera astfel de concedieri colective, dar datele oficiale arată o creștere abruptă a numărului disponibilizărilor în 225. Sunt 4.300 de angajați afectați față de 2024, când au fost în total 1.420 de persoane, potrivit datelor Inspectoratului teritorial de Muncă Timiș,

