Video Momentul în care un pieton se salvează în ultima secundă, după ce o mașină ajunge pe trotuar, în Iaşi

La un pas de tragedie, în Iaşi! Un pieton a scăpat cu viaţă ca prin minune, după ce un autoturism care circula cu viteză a ajuns pe trotuar. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum şoferul maşinii pierde controlul maşinii într-o curbă şi iese de pe carosabil.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 10:29

Un pieton a scăpat ca prin urechile acului de la o posibilă tragedie, după ce o mașină care circula cu viteză a pierdut controlul în curbă și a intrat pe trotuar. Incidentul s-a petrecut vineri seară, în jurul orei 18, pe strada Elena Doamna, într-o zonă intens circulată.

Bărbatul s-a salvat în ultima clipă. A avut și noroc, deoarece la intrarea pe trotuar, autoturismul s-a ridicat pe două roți și a trecut razant pe lângă pieton.

Martorii au alertat autoritățile, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și cauzele care au dus la pierderea controlului asupra mașinii.

