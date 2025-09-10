Un biciclist a fost la un pas de moarte după ce a fost lovit de o maşină în judeţul Bacău. Victima este un băiat de doar 15 ani, iar şoferul nu a avut nici măcar intenţia de a opri să vadă în ce stare este acesta. Mai mult, când a fost prins s-a dovedit că bărbatul aflat la volan avea şi o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum şoferul, un bărbat de 50 de ani, îl loveşte pe adolescentul de 15 ani care se afla pe bicicletă.

Bărbatul nu are intenţia nici măcar să frâneze după impact, în timp ce tânărul, deşi rănit, reuşeşte să se ridice rapid, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Băiatul a avut, totuşi, nevoie de îngrijiri medicale şi a fost internat în spital.

După ce l-au prins pe şofer, poliţiştii au constat că avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru fapta sa, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

