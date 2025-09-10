Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un şofer beat izbeşte un băiat de 15 ani, care se plimba cu bicicleta, apoi fuge imediat

Un biciclist a fost la un pas de moarte după ce a fost lovit de o maşină în judeţul Bacău. Victima este un băiat de doar 15 ani, iar şoferul nu a avut nici măcar intenţia de a opri să vadă în ce stare este acesta. Mai mult, când a fost prins s-a dovedit că bărbatul aflat la volan avea şi o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 07:55

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum şoferul, un bărbat de 50 de ani, îl loveşte pe adolescentul de 15 ani care se afla pe bicicletă.

Bărbatul nu are intenţia nici măcar să frâneze după impact, în timp ce tânărul, deşi rănit, reuşeşte să se ridice rapid, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Băiatul a avut, totuşi, nevoie de îngrijiri medicale şi a fost internat în spital.

După ce l-au prins pe şofer, poliţiştii au constat că avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

Pentru fapta sa, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident bicicleta bacau
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » Momentul în care un şofer beat izbeşte un băiat de 15 ani, care se plimba cu bicicleta, apoi fuge imediat