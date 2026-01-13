Antena Meniu Search
Video Momentul în care un şofer loveşte în plin doi tineri care se dădeau cu sania în Constanţa

Un accident teribil a avut loc aseară în Constanţa. Doi tineri, de 16 şi 18 ani, au fost loviţi de maşină, în timp ce erau la săniuş.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 08:05

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum tinerii se dau cu sania pe o străduţă, moment în care o maşină îi loveşte în plin şi în aruncă în mijlocul drumului.

Amândoi au ajuns de urgenţă la spital, iar unul dintre ei e în stare gravă. La volan se afla un tânăr de 23 de ani, care s-a ales cu dosar penal.

