Un accident teribil a avut loc aseară în Constanţa. Doi tineri, de 16 şi 18 ani, au fost loviţi de maşină, în timp ce erau la săniuş.

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum tinerii se dau cu sania pe o străduţă, moment în care o maşină îi loveşte în plin şi în aruncă în mijlocul drumului.

Amândoi au ajuns de urgenţă la spital, iar unul dintre ei e în stare gravă. La volan se afla un tânăr de 23 de ani, care s-a ales cu dosar penal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰