Video Momentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanul

Au apărut imaginile în care un motociclist de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de urs pe Transfăgărăşan, sâmbătă, pe 23 august.

la 29.08.2025 , 15:37

Incidentul a avut loc în zona Valea lui Stan, pe tronsonul de drum dintre Cetatea Poenari şi Barajul Vidraru.

"Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru - Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept", se arată într-o informare de presă transmisă de IPJ Argeş.

A refuzat transportul la spital

Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului, care avea o plagă zgâriată la piciorul drept. El a refuzat să fie transportat la spital.

Poliţiştii le recomandă participanţilor la trafic care tranzitează zona Transfăgărăşan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animalele sălbatice.

