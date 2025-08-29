Au apărut imaginile în care un motociclist de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de urs pe Transfăgărăşan, sâmbătă, pe 23 august.

Incidentul a avut loc în zona Valea lui Stan, pe tronsonul de drum dintre Cetatea Poenari şi Barajul Vidraru.

"Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru - Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept", se arată într-o informare de presă transmisă de IPJ Argeş.

A refuzat transportul la spital

Articolul continuă după reclamă

Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului, care avea o plagă zgâriată la piciorul drept. El a refuzat să fie transportat la spital.

Poliţiştii le recomandă participanţilor la trafic care tranzitează zona Transfăgărăşan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animalele sălbatice.

Poliţiştii recomandă celor care circulă pe Transfăgărăşan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animale sălbatice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰