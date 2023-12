Vezi și

Primul Black Hawk al poliţiei, cea mai performantă aeronavă multirol, a intrat oficial în flota de 6 aeronave ale Ministerului Afacerilor Interne.

Cosmina Balint, reporter Observator: Elicopterul Black Hawk, ii va ajuta pe politisti in cele mai grele misiuni de urmărire, inclusiv cele de noapte. Are o camera cu termoviziune care transmite date in timp real, o autonomie de pana la 4 ore si ajunge la o viteza maxima de 320 de km pe ora.

Neacşu Dragoş, pilot: Avantajul lui cel mai mare este că poate transporta mai multe persoane la bord, poate ridica greutăţi forte mari, poate zbura în condiţii meteo nefavorabile. Eu am 70 de ore de antrenament pentru a ajunge să zbor în ţară pe acest elicopter. 50 dintre ele au fost făcute în Statele Unite şi încă 20 în Polonia.

Alte trei elicoptere Airbus au aterizat la Inspectoratul General de Aviaţe

Dotate cu camere performante, aeronavele vor putea fi mobilizate inclusiv în misiunile de căutare şi chiar stingere a incendiilor.

Paul Dache, general de flotă aeriană: Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea numărului de victime prin diminuarea acidentelor rutiere şi creşterea gradului de siguranţă prin implementarea unui concept integrat de acţiune sol-aer

Pe lângă ajutorul aerian, poliţiştii rutieri au primit drug teste de ultimă generaţie, peste 500 de autospeciale şi kituri de cercetare la faţa locului cu care vor rezolva mult mai repede cazurile.

Valentin Ioniţă, director adjunct Direcţia Rutieră: Este primul sistem pe care îl aducem în România. Se preiau absolut toate urmele produse la locul accidentului în felul acesta neexistând niciun fel de eroare şi marjă de eroare umană. Va fi mult mai scurt timpul de cercetare.

Achiziţiile au fost făcute din fonduri externe nerambursabile, iar poliţiştii vor putea folosi echipamentele din ianuarie.

