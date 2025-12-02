Se schimbă normele de siguranţă pentru maşini. Modelele care renunţă la ecrane şi revin la butoane pentru funcțiile esențiale vor primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță de anul viitor. Autoritatea europeană care testează siguranţa autovehiculelor spune că displayurile și meniurile complicate distrag atenţia șoferilor şi cresc riscul de accidente.

Din acest motiv, Autoritatea europeană care verifică siguranţa mașinilor înainte de lansare a anunţat că din 2026 nu mai acordă punctaj maxim modelelor care nu au butoane pentru funcțiile esențiale. Specialiștii în conducere defensivă confirmă: touchscreen-ul distrage atenția şoferilor, iar mașinile cu asemenea dotări nu sunt considerate sigure.

Noile reguli nu vor fi obligatorii prin lege, dar vor influența scorul de siguranță

"Orice secundă contează. La 36 de kilometri pe oră, mașina parcurge 10 metri pe secundă. Când noi nu stăm cu ochii la drum în acele secunde, mașina parcurge o distanță foarte mare în care noi nu vedem absolut nimic", a declarat Lucian Nan, expert în conducere defensivă. Noul sistem european de siguranţă va fi construit în jurul a patru factori: conducerea în siguranță, evitarea accidentelor, protecția în caz de accident și siguranța post-accident. Vor fi analizate starea maşinii după un impact şi modul în care sunt protejați pasagerii.

"Are capacitatea să detecteze câte persoane au fost în mașină, să semnaleze inclusiv culoarea, în cazul în care am căzut într-o râpă, salvatorii să detecteze foarte repede", a declarat Alex Seremet, dealer auto. Noile reguli nu vor fi obligatorii prin lege, dar vor influența scorul de siguranță al noilor modele, pe care îl iau în calcul mulţi şoferi când îşi cumpără o maşină nouă.

