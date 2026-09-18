Video Motocicleta cumpărată cadou fiului i-a adus sfârşitul. Bărbat, mort în Capitală după un accident violent
Bucurie transformată în tragedie în Capitală! Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și s-a izbit violent de un gard. Medicii au încercat minute în șir să-i salveze viața, însă, din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru el. Bărbatul nu purta echipament de protecție în momentul accidentului.
Un cadou oferit fiului, l-a ucis. S-a întâmplat pe strada Moroeni din Capitală, după ce bărbatul de 56 de ani a ieşit pe stradă cu motocicleta pe care i-o cumpărase cadou fiului său. În ciuda faptului că el nu deţinea permis pentru această categorie de vehicul, nici casca sau echipament, alege să plece într-o cursă. La doar câţiva metri de casă, pierde controlul şi se izbeşte de un gard.
A pierdut controlul motocicletei la mai puţin de 100 de metri de casă
"Este în bermude şi în pielea goală, a plecat de pe stradă de aici, nici 100 de metri nu sunt şi s-a dus direct", a povestit un vecin.
"Echipajele de prim ajutor au sosit la faţa locului pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acestuia", a declarat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.
Motocicleta era un cadou pentru fiul lui
Motocicleta pe care bărbatul o cumpărase pentru fiul lui, ce abia îşi luase carnetul, este una cu mulţi cai putere.
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Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar momentul ce trebuia să fie o mare bucurie s-a transformat într-o tragedie. Trupul neînsufleţit a fost transportat la INML, în timp ce familia se pregăteşte acum de înmormântare.