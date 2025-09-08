Antena Meniu Search
Accident tragic, ieri, pe DN 15 în Mureş. Un motociclist de 42 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a pierdut controlul motorului şi s-a izbit violent în maşina din faţa sa. 

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 11:11

Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere, gonind pe străzi.

Motociclist mort, după un impact violent la Morăreni

Însă, din cauza vitezei excesive, a fost propulsat în autoturismul unui şofer de 35 de ani, la ieșire din localitatea Morăreni. Impactul puternic i-a fost fatal. Echipajele de salvare, ajunse la faţa locului, i-au aplicat bărbatului manevrele de resuscitare, însă fără răspuns. 

"La data de 7 septembrie 2025, în jurul orei 13:25, pe DN 15 E578, la km. 125+220 m., la ieșirea din localitatea Morăreni, a avut loc un accident rutier între un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani și un moto condus de un bărbat, de 42 de ani, din Târgu Mureș. La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje medicale de urgență, care, în urma manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul bărbatului de 42 de ani", au transmis reprezentanţii IPj Mureş. 

Poliţiştii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă. 

Redactia Observator
