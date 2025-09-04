Accident cumplit, ieri, în judeţul Mureş, pe Drumul Judeţean 135, unde un motociclist a fost izbit de o maşină şi aruncat la câţiva metri distanţă. Bărbatul mergea spre casă, unde era aşteptat pentru a sărbători ziua de naştere a fiului său.

Un bărbat de 44 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce motocicleta pe care se afla a fost izbită de un autoturism.

Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere, dar şi de o cameră de bord a altui participant la trafic. În imagini se observă cum şoferul maşinii nu se asigură când virează la stânga şi loveşte motocicleta care se afla în depăşire.

Motociclist la spital, de ziua fiului său

Impactul a fost atât de puternic, încât, victima a fost aruncată la câţiva metri distanţă. Motociclistul se îndrepta spre casă, acolo unde era aşteptat pentru a sărbători ziua de naştere a fiului său.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

