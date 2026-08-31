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Motociclist mort într-o pădure din Bihor. A pierdut controlul pe o pantă abruptă şi s-a izbit de un copac

Accident de motocicletă Motociclist mort într-o pădure din Bihor. A pierdut controlul pe o pantă abruptă şi s-a izbit de un copac - Profimedia / imagine ilustrativă
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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 12:55 | Modificat la 31.08.2026, 12:56

Un tânăr de 27 de ani a murit după ce a căzut de pe o motocicletă de motocros, în timp ce cobora o pantă abruptă într-o pădure din judeţul Bihor. Potrivit poliţiştilor bihoreni, motociclistul a pierdut controlul asupra direcţiei, iar motocicleta s-a lovit de un arbore, tânărul fiind aruncat de pe vehicul şi suferind multiple leziuni. Accidentul a avut loc în zona localităţii Pădurea Neagră.

Poliţia Bihor a informat că, la data de 30 august, la ora 17.18, poliţiştii Compartimentului Rutier Aleşd au fost sesizaţi, în urma unui apel primit prin Serviciul unic de urgenţă 112, că într-o pădure din zona localităţii Pădurea Neagră, judeţul Bihor, o persoană ar fi căzut de pe o motocicletă.

"Din primele investigaţii efectuate de poliţişti la faţa locului, s-a constatat că un bărbat de 27 de ani, din localitatea Spinuş, judeţul Bihor, în timp ce se deplasa cu o motocicletă de tip motocross, într-o pădure din zona localităţii Pădurea Neagră, în condiţii ce urmează a fi stabilite din cercetări, în timp ce cobora o pantă abruptă, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi intrat în coliziune cu un arbore", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma evenimentului, bărbatul a suferit multiple leziuni, iar, din nefericire, a fost declarat decesul acestuia, la faţa locului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită după efectuarea necropsiei. Poliţiştii Compartimentului Rutier Aleşd continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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