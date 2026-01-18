Mulţi şoferi agresivi pe şosele scapă de amenzi, deşi avem o lege în acest sens. Mai puţin de un sfert dintre reclamaţii sunt luate în considerare de poliţişti. Chiar victimele îi scapă.

La un an de la introducerea sistemului e-SAR, prin care șoferii pot reclama comportamentul agresiv al altora, folosind filmări de pe camera de bord, rezultatele sunt surprinzătoare. Deși au fost primite peste 8.000 de filmări în ultimul an, doar 19% dintre sesizări au fost luate în considerare de agenți. Motivul? Majoritatea clipurilor fie au fost înregistrate cu telefonul și nu cu camera de bord, fie nu conțineau toate datele necesare sau. unele dintre ele, erau complet neîntemeiate și trimise, mai degrabă, din dorința de răzbunare.

Camera telefonului nu surprinde toate detaliile importante pentru polițiști

"Poate i-a mai domolit faptul că sunt urmăriți, le vin amenzile acasă sau au fost sancționați", a declarat Titi Cocean, instructor auto. Poliţiştii au luat în considerare doar două din 10 sesizări. Celelalte au fost considerate nule. Multe dintre acestea conţineau filmări făcute cu telefonul mobil, nu cu camera de bord, cum scrie în regulament. "Ar fi culmea să semnalizăm o abatere de la regulament în timp ce noi facem alta. Nu avem voie să utilizăm telefonul în timp ce conducem și sunt ușor de editat", a declarat Titi Cocean, instructor auto.

Camera telefonului nu surprinde toate detaliile importante pentru polițiști, cum o fac camerele de bord. Pentru ca imaginile trimise prin sistemul Ministerului de Interne să fie validate, trebuie respectate câteva reguli. În primul rând, filmarea trebuie să conțină data și ora. De asemenea, din imagini trebuie să poată fi identificat ușor locul în care a avut loc incidentul, fie printr-un unghi larg al camerei de bord, fie prin afișarea coordonatelor GPS, disponibile pe unele dispozitive. Mai mult, șoferii care fac sesizări sunt obligați să ofere date și despre ei, nu doar despre cei pe care îi reclamă pentru comportament agresiv la volan.

"Sesizarea participantului la trafic trebuie să conțină, în mod obligatoriu, datele acestuia de identificare. Nume, prenume și CNP", a declarat Octavian Dan, Poliția Română. Poliţiştii nu iau în considerare nici sesizările care par făcute din dorința de răzbunare. Același număr de înmatriculare nu poate fi reclamat de mai multe ori în 24 de ore de aceeași persoană.

