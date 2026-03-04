China a anunțat trimiterea unui emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere, a declarat miercuri ministrul de externe chinez, Wang Yi, în a cincea zi a conflictului declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, potrivit AFP, citat de Agerpres.

China intervine în războiul Iran-Israel: trimite un emisar pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu - Sursa: Profimedia

Mesajul a fost transmis inițial în cadrul unei convorbiri telefonice pe care Wang Yi a avut-o cu omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan, conform unei declarații oficiale a Ministerului de Externe de la Beijing.

Până în prezent, numele emisarului chinez și itinerariul său nu au fost comunicate.

China este un partener apropiat al Iranului și sprijină Teheranul în apărarea suveranității sale, îndemnând totodată Israelul și SUA să înceteze operațiunile militare.

Beijingul "a fost întotdeauna o forță pro-pace și este dispus să continue să joace un rol constructiv", a afirmat Wang Yi, ministrul chinez de Externe.

Ministrul de externe chinez a adăugat: "China îndeamnă insistent toate părțile (...) să revină la dialog și negocieri cât mai curând posibil și să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor".

