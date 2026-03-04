Vladimir Putin ia în calcul oprirea livrării de gaz pentru Europa: "Poate ar fi mai profitabil"

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că Rusia ar putea lua în calcul oprirea livrărilor de gaze către Europa și redirecționarea exporturilor către alte piețe considerate mai avantajoase, potrivit Reuters .

Comisia Europeană va prezenta pe 15 aprilie o propunere legală pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters.

"Și acum se deschid și alte piețe. Și poate ar fi mai profitabil pentru noi să oprim chiar acum livrările către piața europeană. Să ne orientăm către acele piețe care se deschid și să ne consolidăm acolo poziția", i-a spus Vladimir Putin reporterului televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin.

"Un gând spus cu voce tare"

"Dar aceasta nu este o decizie. Este, în acest caz, ceea ce se numește un gând spus cu voce tare. Voi cere cu siguranță guvernului să analizeze această chestiune împreună cu companiile noastre", a adăugat el.

Putin a reiterat că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie de încredere și va continua să acționeze în acest mod cu partenerii care sunt, la rândul lor, de încredere, precum Slovacia și Ungaria.

