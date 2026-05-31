La munte se anunţă avalanşe de turişti dornici să se recreeze în liniştea pădurilor şi pe trasee de drumeţie. Toţi au planuri să facă măcar un picnic la iarbă verde după o plimbare la pas ori cu bicicleta.

Cu siguranță este una dintre acele zile perfecte în care orice turist se poate bucura de tot ce oferă muntele. În zona municipiului Brașov există cel puțin două areale montane ușor accesibile și foarte frumoase.

Masivul Piatra Mare este una dintre cele mai apreciate destinații pentru drumeții, iar traseul dintre fosta Cabană Dâmbul Morii și Vârful Piatra Mare, în zona Șapte Scări, oferă peisaje spectaculoase. Aici se află și un loc cunoscut sub numele de Cascada cu Apă Vie.

Este un loc care atrage sute, chiar mii de turiști, veniți să se bucure de natură și de frumusețea peisajelor montane.

Vremea este numai bună pentru drumeții. Deși în această dimineață a plouat puțin, ploaia s-a oprit, iar acum soarele își face simțită prezența. În poienile de pe traseu, lumina completează peisajul și oferă condiții ideale pentru fotografii spectaculoase și amintiri de neuitat.

