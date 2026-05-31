Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc duminică pe DN 1, în zona Hula Bradului din județul Sibiu, provocând blocarea completă a traficului. În cele patru vehicule se aflau zece persoane, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce alte șapte au refuzat transportul. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență pentru evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor.

10 persoane implicate într-un accident cu 4 maşini pe DN 1. 3 dintre ele au ajuns la spital

ISU Sibiu a transmis că în accident au fost implicate 10 persoane, potrivit News.ro

"În urma evaluării medicale, 7 persoane au refuzat transportul la spital, iar trei persoane sunt transportate la UPU Sibiu", a precizat sursa citată.

Este vorba de un bărbat de 26 de ani care a suferit un traumatism cranian, o femeie în vârstă de 25 de ani cu atac de panică şi multiple contuzii şi o femeie în vârstă de 48 de ani cu multiple contuzii.

"ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 în zona Hula Bradului la un accident rutier. Din primele informaţii, în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie", a mai anunţat ISU Sibiu.

Echipajele intervin la faţa locului pentru evaluarea tuturor persoanelor implicate.

IPJ Sibiu precizează că traficul rutier este blocat complet.

