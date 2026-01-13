O navă transportând 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parțial în Dunăre, incidentul fiind raportat Prefecturii Teleorman pe 9 ianuarie 2026. Vasul eșuase încă din decembrie 2025 pe un banc de nisip din apropierea Portului Zimnicea, în afara culoarului principal de navigație. Potrivit Prefecturii, analizele de apă efectuate de inspectorii de mediu au arătat luni un nivel crescut de amoniu. Nava era pe traseul Vukovar - Giurgiu. Autoritățile au decis monitorizarea permanentă a calității apei, informarea comunităților din aval despre posibilele riscuri și supravegherea epavei. Căpitănia Zonală Giurgiu a acordat armatorului un termen de minimum zece zile pentru demararea operațiunilor de ridicare a epavei, conform News.ro.

Prefectura Teleorman informează că în data de 9 ianuarie autorităţile portuare din oraşul Zimnicea au semnalat că o navă de transport marfă eşuată anterior pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde.

Depăşire la indicatorul amoniu

"Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1133 tone de fertilizator - CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar (Croaţia) - Giurgiu. La momentul semnalării evenimentului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului. Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026, nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu", precizează instituţia citată.

Prefectul judeţului Teleorman a convocat Grupul de suport tehnic pentru tipul de risc poluare de ape în cadrul căruia au fost stabilite o serie de măsuri. Potrivit sursei citate, acestea vizează monitorizarea continuă a calităţii apei din zona incidenlui, informarea autorităţilor judeţene din aval cu privire la evoluţia situaţiei, informarea populaţiei cu privire la posibile riscuri şi monitorizarea situaţiei cu privire la starea navei.

"În ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii populaţiei, precizăm că Direcţia de Sănătate Publică Teleorman a notificat evenimentul în sistemul informatic ReSanMed (Registrul Naţional al Riscurilor pentru Sănătate în Relaţie cu factorii de mediu) în modulul ”Incident/accident” şi a anunţat direcţiile de sănătate publică ale judeţelor riverane Dunării, situate în aval de Zimnicea", precizează Prefectura Teleorman.

Sursa citată menţionează că, în funcţie de valorile parametrilor determinaţi în cadrul analizelor probelor prelevate din zona evenimentului, populaţia din aval va fi informată despre eventualele riscuri.

"Menţionăm că pe raza judeţului Teleorman nu există localităţi care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului. Toate instituţiile cu atribuţii colaborează pentru reducerea impactului acestui incident şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", se mai arată în comunicatul de presă al Prefecturii Teleorman.

Reacţia primarului din Zimnicea

La rândul său, primarul din Zimnicea, Petre Pârvu, informează cetăţenii că eşuarea barjei Phoenix Jupiter "nu pune sub nicio formă în pericol" oraşul.

"Barja Phoenix Jupiter, aparţinând unui armator român, a eşuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul oraşului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrăşăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată", afirmă sursa citată.

Aceeaşi sursă menţioează că organele abilitate monitorizează permanent situaţia, inclusiv riscul de poluare, cercetările zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării.

"De asemenea, informăm cetăţenii că circulaţia şi transportul pe Dunăre nu sunt afectate. Primarul oraşului Zimnicea monitorizează situaţia, fiind în contact permanent cu instituţiile abilitate ale statului român", informează Primăria Zimnicea.

Ce a transmis armatorul navei

Directorul Căpităniei Zonale Giurgiu, căpitan-şef Florin Oprea, a declarat, marţi, pentru News.ro că nava este scufundată parţial.

"S-a aşezat pe un banc de nisip şi din cauza asta nu s-a scufundat în totalitate. Ea e aşezată pe acel banc de nisip, este scufundată parţial, dar dacă creşte nivelul apei o să se vadă din ce în ce mai puţin din ea, deci nu e în plutire", a precizat Oprea.

Directorul spune că a luat legătura cu armatorul navei şi a făcut toate demersurile legale pentru scoaterea epavei, subliniind că operaţiunea trebuie făcută cât mai repede.

"Am luat legătura cu armatorul navei, am întreprins toate demersurile legale ca să scoată epava. Epava nu e în şenalul navigabil, nu deranjează navigaţia", a precizat Florin Oprea.

Întrebat ce demersuri a făcut Căpitănia Zonală Giurgiu, directorul a precizat că, potrivit legislaţiei actuale, a dat un termen minim de zece zile, în care armatorul trebuie să înceapă demersurile pentru scoaterea epavei.

"Există Ordonanţa 42 din 1997 privind navigaţia civilă, unde sunt prevăzute obligaţiile armatorului şi obligaţia noastră de a da un termen. Şi noi am dat termenul minim de zece zile să se apuce să scoată epava", a explicat Oprea.

Potrivit acestuia, nava era încărcată cu îngrăşământ fertilizator.

"Armatorul ne-a contactat, ne-a spus că se încadrează în termenul nostru de începere a lucrărilor", a precizat căpitanul.

Directorul Căpităniei Zonale Giurgiu a precizat, întrebat cât estimează că ar putea dura o astfel de operaţiune, că acest lucru depinde de mai mulţi factori.

"Depinde cu cine lucrează, depinde cu ce firmă, depinde ce metodă de a ranflua nava alege. Sunt nişte chestii pur tehnice. În mod normal, n-ar trebui să dureze prea mult, pentru că Dunărea depune aluviuni şi, pe zi ce trece, epava se îngreunează din cauza aluviunilor. Cu cât mai repede, cu atât mai bine", a mai spus directorul Florin Oprea.

