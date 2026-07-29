Nava lovită de drone în zona rusă a Mării Negre, adusă în Portul Midia. Un marinar indian şi-a pierdut viaţa
Guvernul Indiei a condamnat ferm atacul asupra navei comerciale MV OMORFI, lovită de drone în timp ce tranzita Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Kerci, în apele teritoriale ale Rusiei. În urma atacului, un cetățean indian aflat în echipaj și-a pierdut viața.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, incidentul a avut loc pe 18 iulie 2026, când nava comercială MV OMORFI era în tranzit prin Marea Neagră. La bord se aflau zece membri ai echipajului, dintre care trei cetățeni indieni.
"Conform informațiilor disponibile, un cetățean indian și-a pierdut în mod tragic viața în atac. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate. Ceilalți doi cetățeni indieni aflați la bord sunt în siguranță", a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.
Autoritățile de la New Delhi au anunțat că misiunea diplomatică a Indiei în Rusia a luat imediat legătura cu autoritățile competente și oferă tot sprijinul posibil familiei marinarului decedat.
Totodată, India a condamnat atacurile asupra navelor comerciale și a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari la adresa navigației maritime.
"India condamnă fără echivoc astfel de atacuri care vizează transportul maritim comercial și pun în pericol viețile membrilor nevinovați ai echipajelor civile. Este un motiv de îngrijorare gravă faptul că libertatea navigației și comerțul internațional se confruntă cu amenințări tot mai mari", se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.
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Guvernul indian a făcut apel la toate părțile implicate să respecte obligațiile internaționale și să asigure siguranța navigației maritime și desfășurarea neîntreruptă a comerțului mondial.
În urma incidentului, India l-a convocat luni pe ambasadorul Ucrainei la New Delhi, Oleksandr Polishchuk, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii indieni și-au exprimat îngrijorarea față de atacul asupra navei comerciale și au cerut autorităților ucrainene să evite acțiuni care pun în pericol marinarii civili.
Potrivit surselor Observator, nava MV OMORFI (IMO 7900091), avariată în urma atacului cu drone din zona Kerci, a fost adusă luni în România de un remorcher turcesc. Cargoul a intrat în Șantierul Naval Midia pentru evaluarea avariilor și efectuarea reparațiilor.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜