Nava lovită de drone în zona rusă a Mării Negre, adusă în Portul Midia. Un marinar indian şi-a pierdut viaţa

Guvernul Indiei a condamnat ferm atacul asupra navei comerciale MV OMORFI, lovită de drone în timp ce tranzita Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Kerci, în apele teritoriale ale Rusiei. În urma atacului, un cetățean indian aflat în echipaj și-a pierdut viața.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, incidentul a avut loc pe 18 iulie 2026, când nava comercială MV OMORFI era în tranzit prin Marea Neagră. La bord se aflau zece membri ai echipajului, dintre care trei cetățeni indieni.

"Conform informațiilor disponibile, un cetățean indian și-a pierdut în mod tragic viața în atac. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate. Ceilalți doi cetățeni indieni aflați la bord sunt în siguranță", a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

Autoritățile de la New Delhi au anunțat că misiunea diplomatică a Indiei în Rusia a luat imediat legătura cu autoritățile competente și oferă tot sprijinul posibil familiei marinarului decedat.

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Totodată, India a condamnat atacurile asupra navelor comerciale și a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari la adresa navigației maritime.

"India condamnă fără echivoc astfel de atacuri care vizează transportul maritim comercial și pun în pericol viețile membrilor nevinovați ai echipajelor civile. Este un motiv de îngrijorare gravă faptul că libertatea navigației și comerțul internațional se confruntă cu amenințări tot mai mari", se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.