Nepalez găsit inconştient pe marginea drumului în Vaslui, salvat de un jandarm. S-ar fi intoxicat cu alcool

Un nepalez aflat în Vaslui a vrut să se integreze cât mai repede în peisajul românesc şi ar fi gustat din tentaţiile bahice moldoveneşti. Bărbatul fost găsit inconştient pe marginea drumului de către un jandarm aflat în timpul liber. Străinul a fost transportat la spital.

Nepalez şi jandarmul are l-a salvat - Facebook

Nepalezul a fost găsit în stare gravă, pe jos, în apropiere de comuna Dodești, județul Vaslui. Jandarmul, Pascal Denis, se întorcea spre casă atunci când a observat victima zăcând la pământ, inconștientă. El a intervenit imediat, i-a acordat primul ajutor împreună cu alte persoane aflate la fața locului și a sunat la numărul de urgență 112.

Leşinat la marginea drumului

Echipajul medical sosit la fața locului l-a preluat pe bărbat, l-a stabilizat și l-a transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Surse din spital spun că nepalezul ar fi fost intoxicat cu alcool.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit primelor informații, nepalezul era angajat la o firmă din zonă, însă circumstanțele în care s-a produs incidentul rămân, deocamdată, necunoscute. Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui a transmis un mesaj de felicitare pentru colegul său, apreciind spiritul civic și promptitudinea de care a dat dovadă. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat cu bărbatul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰