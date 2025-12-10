De la jocurile generaţiei cu cheia de gât la cele ale generaţiei din boom-ul tehnologiei. Copilăria nu a arătat niciodată mai diferit. Păpușile simple, puzzle-uri sau jocurile de societate sunt istorie. Copiii descoperă azi lumea prin ecrane, aplicații și jucării inteligente.

În copilăria adulţilor de azi, un simplu joc de Monopoly obişnuia să adune toată familia în jurul mesei. Păpușile, păstrate cu grijă din generație în generație, jucăriile simple, din lemn sau plastic, reușeau să umple ore întregi de distracţie și imaginație.

"Diferentele sunt enorme. Un joc care a fost revoluționar pentru generația noastră prin anii 80, a apărut Dacii și Romanii, care erau joculeț de strategie. Astăzi e foarte simplu pe un ecran de calculator, dar atunci efectiv aveai piesele, aveai daci, aveai romanii", a declarat Cristian Dumitru, președintele Asociației Muzeul Jucărilor.

Jucăriile generațiilor trecute erau puține, dar prețuite. "Puzzle-urile și nu mai știu cum se numește, era o chestie așa spiralată cu care ne jucam stângă-dreaptă jucările de pluș, trenurile. Nu erau jocării pe timpul nostru", spun adulţii.

Pericolul jucăriilor inteligente

Astăzi, ele sunt istorie. Comercianții recunosc că puzzle-urile și jocurile de societate se vând tot mai rar.

Cubul rubic a fost inventat în 1974 de către un profesor care voia să i învețe pe studenții săi cum funcționează geometria în spațiu. Astăzi, cu greu, mai găsești unul într-un astfel de magazin printre miile de jucări interactive și inteligente.

Cei născuţi după 1946, sau generatia Baby Boomers, au crescut cu păpuși nu foarte dichisite și mașinuțe de tablă, Generația X a descoperit Barbie și Cubul Rubik. Iar mai apoi, am aterizat în era tehnologiei - PlayStation, smartphone-uri, tablete, şi tot felul de gadgeturi SF.

"Părinți lor caută jucăria interactive, mai mult jocuri, ca să-i țină pe copii cât mai ocupat, să nu se plictisească. Laptopurile se vând foarte mult pentru că învață română, engleză, spaniolă, matematică și părinții caută lucrul acesta", spune un angajat.

În 2025, copilăria e hi tech - jucării inteligente, aplicații care dau viață figurinelor, roboți capabili să răspundă, să învețe, ba chiar să se conecteze la internet.

"Din păcate, faptul că tot mai multe lucruri se duc în online, în jocuri digitale și în toate chestiile astea, îi afectează pe ei pentru că nu mai ies afară să se joace, nu mai își pun mintea la contribuție, Cred că oarecum și inteligența lor e un pic diminuată de toate chestiile astea", spun părinţii.

Specialiștii spun că multe dintre jucăriile inteligente păcălesc senzaţia că stimuleze mintea copiilor, în realitate îi fac să gândească mai puțin.

Oana Bogdan

