Curs BNR, 11 decembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 11 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 13:20
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3493 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8179 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4515 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0898 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 38 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,4810 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

