S-a declanşat o nouă anchetă la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, după ce un băieţel de un an şi 9 luni a murit. S-a întâmplat la doar două zile după ce copilul care avea febră a fost dus de mamă la unitatea medicală, iar medicii l-au trimis acasă cu tratament. Starea băieţelului s-a agravat atât de tare încât a fost preluat de acasă cu elicopterul şi dus din nou la spital. Era aproape în comă, iar medicii nu au reuşit să-l stabilizeze şi să-l salveze. Analizele medico legale preliminare arată că ar fi făcut meningoencefalită, spun surse Observator.

Mama a ajuns cu copilul de un an și nouă luni la unitatea de primire urgenței a spitalului de pediatrie din Iași pe data de 5 martie. Acesta avea febră, iar medicii au constatat că are o inflamație la nivelul articulațiilor.

Filmul tragediei

De asemenea, de când a ajuns acolo, mama a spus faptul că cel mic nu reușește să își miște piciorul și mâna dreaptă așa cum ar trebui. A primit o perfuzie la spital și un tratament pe care să îl ia la domicilu, după ce a fost întâi consultat de un medic ortoped, dar și de un medic în urgențe. Două zile mai târziu, însă, copilului s-a făcut rău.

Articolul continuă după reclamă

Mama a sunat la 112 și elicopterul a venit și l-a preluat pe copil într-o stare gravă și l-a dus din nou la spitalul de pediatrie. După doar 30 de minute, mama a fost informată că cel mic s-ar simți mai bine, dar după încă jumătate de oră a fost anunțată de decesul copilului. Femeia face acuzații și spune că nu s-ar fi ajuns aici dacă medicii l-ar fi internat pe copil în loc să îl trimită acasă cu recomandare de revenire la spital pentru ziua de luni 9 martie.

În cele din urmă, aceasta spune că va face plângeri. O anchetă internă a fost deschisă de asemenea la unitatea spitalicească unde s-a întâmplat totul și se așteaptă rezultatele de la necropsie pentru a vedea unde s-a ajuns în această situație și cine se face vinovat.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰