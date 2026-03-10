Video Ce arată raportul medico-legal preliminar în cazul bebelușului mort din Iași
S-a declanşat o nouă anchetă la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, după ce un băieţel de un an şi 9 luni a murit. S-a întâmplat la doar două zile după ce copilul care avea febră a fost dus de mamă la unitatea medicală, iar medicii l-au trimis acasă cu tratament. Starea băieţelului s-a agravat atât de tare încât a fost preluat de acasă cu elicopterul şi dus din nou la spital. Era aproape în comă, iar medicii nu au reuşit să-l stabilizeze şi să-l salveze. Analizele medico legale preliminare arată că ar fi făcut meningoencefalită, spun surse Observator.
Mama a ajuns cu copilul de un an și nouă luni la unitatea de primire urgenței a spitalului de pediatrie din Iași pe data de 5 martie. Acesta avea febră, iar medicii au constatat că are o inflamație la nivelul articulațiilor.
Filmul tragediei
De asemenea, de când a ajuns acolo, mama a spus faptul că cel mic nu reușește să își miște piciorul și mâna dreaptă așa cum ar trebui. A primit o perfuzie la spital și un tratament pe care să îl ia la domicilu, după ce a fost întâi consultat de un medic ortoped, dar și de un medic în urgențe. Două zile mai târziu, însă, copilului s-a făcut rău.
Mama a sunat la 112 și elicopterul a venit și l-a preluat pe copil într-o stare gravă și l-a dus din nou la spitalul de pediatrie. După doar 30 de minute, mama a fost informată că cel mic s-ar simți mai bine, dar după încă jumătate de oră a fost anunțată de decesul copilului. Femeia face acuzații și spune că nu s-ar fi ajuns aici dacă medicii l-ar fi internat pe copil în loc să îl trimită acasă cu recomandare de revenire la spital pentru ziua de luni 9 martie.
În cele din urmă, aceasta spune că va face plângeri. O anchetă internă a fost deschisă de asemenea la unitatea spitalicească unde s-a întâmplat totul și se așteaptă rezultatele de la necropsie pentru a vedea unde s-a ajuns în această situație și cine se face vinovat.
