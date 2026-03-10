"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
Un bebeluș din Iași a murit la două zile, după ce a fost trimis acasă de medici cu febră. Mama copilului acuză cadrele medicale din Spitalul „Sf. Maria” că i-au ucis copilul pentru că nu l-au internat de prima dată.
Inițial, mama copilului a ajuns la spital cu bebeșulul de un an și nouă luni joi, 5 martie, pentru că acesta avea febră. Femeia susține că i-au fost făcute analize copilului și o perfuzie și medicii i-au spus că poate pleca acasă, dar să revină luni, 9 martie 2026, la control. Sâmbătă, 7 martie, a revenit cu micuțul, care era inconștient.
Trimis acasă cu febră
„L-au adus cu elicopterul SMURD, avea febră. Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și să mai stau 30 de minute, că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră, a durat mai puțin. Și mi-au spus că a decedat. Copilul meu avea 1 an și 9 luni. Noi suntem din comuna Țibana. Acum este la IML. Medicii nu trebuiau să îi dea drumul acasă. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital. El a făcut febră, nu a avut pneumonie”, a declarat mama pentru BZI.
Femeia vrea ca vinovații de moartea copilului ei să răspundă și să îi spună de ce nu a fost internat în spital pentru a primi tratamentul corespunzător. „Vreau să răspundă cei care sunt vinovați, că dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul. El nu murea dacă îl țineau în spital. Copilul meu trăia dacă atunci, joi, pe data 5 martie 2026, de când am venit eu cu el la spital, îl internau. Eu nu am semnat nimic, că nu vreau internare. La Urgențe, am fost cu el”, a mai spus mama copilului.
