Nicuşor Dan a promovat donarea de sânge printr-o inițiativă organizată la Cotroceni: "Donarea salvează vieți"

Administraţia Prezidenţială a găzduit, marţi, o iniţiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenţia asupra acestei realităţi constante - nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical. Preşedintele RomânieI, Nicuşor Dan, a donat şi el sânge în cadrul evenimentului. 

de Denisa Vladislav

la 17.03.2026 , 16:21
"Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare. Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spaţiu al solidarităţii", a precizat preşedintele într-o postare pe Facebook.

El le-a mulţumit cu această ocazie colegilor săi care s-au alăturat demersului, precum şi partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu" pentru sprijinul acordat.

"Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge. Le mulţumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare şi partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu" pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic, de la 7:00 la 12:00", a menţionat şeful statului

